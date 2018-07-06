В США рассекретили более 250 видеозаписей ядерных взрывов

CA-NEWS (CA) - Ливерморская национальная лаборатория в США на своем канале в YouTube опубликовала более 250 рассекреченных видеозаписей, запечатлевших ядерные испытания конца 1950-х — начала 1960-х годов. Это часть коллекции более чем 10 тыс. записей, сделанных в первые два десятилетия с момента первого испытания ядерного оружия.

Среди выложенных в Сеть роликов есть относящиеся к операции «Типот» 14 взрывов на полигоне в штате Невада в 1955 году, серия из 37 ядерных взрывов на том же полигоне в 1958 году, а также серия из 31 испытания общей мощностью 38 мегатонн в 1962 году в Тихом океане.

В пресс-релизе действующего с 2017 года проекта по оцифровке записей ядерных испытаний отмечено, что всего в период с 1945 по 1962 год Соединенные Штаты провели 210 атмосферных ядерных испытаний. При этом каждое из них было зафиксировано высокоскоростными камерами. Всего же за 17 лет было сделано более десяти тысяч таких съемок.

Большая часть записей долгое время была засекречена и лежала в архивах. Кинопленка, на которую снимались взрывы, с течением времени начала портиться.

Ливерморская национальная лаборатория, опубликовавшая записи, была основана в 1952 году и принимала непосредственное участие в разработке термоядерной бомбы. В честь лаборатории был назван 116-й элемент периодической системы Менделеева — ливерморий.