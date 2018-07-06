Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018 в России

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин считает, что чемпионат мира по футболу в России проходит на высокой эмоциональной ноте и уже принес немало спортивных сюрпризов, сообщает «Интерфакс».

«Из 32 команд осталось только восемь. Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году», - пошутил Путин на встрече с легендами мирового футбола в пятницу в Кремле.

«Сам чемпионат, мне кажется, проходит очень хорошо, на высокой ноте. Много сюрпризов. В чем, собственно говоря, и есть прелесть спортивной борьбы, где побеждает сильнейший», - сказал Путин.

«Важно, как подготовлена команда, какую тактику выбрал тренерский состав», - продолжил президент. По его словам, эта непредсказуемость и делает футбол таким замечательным и таким интересным, игрой, в которую влюблены миллионы людей на всей планете.

Путин заявил, что благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России. «Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», - сказал глава государства.

В Кремль были приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен. Также на встрече с Путиным присутствуют чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, бронзовый призер чемпионата мира-2015 англичанка Александра Скотт.

На встрече с президентом присутствовал и бронзовый призер чемпионата мира 1998 года хорват Звонимир Бобан.

Также на встрече глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.