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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев показал Жээнбекову, Мирзиееву и Рахмону Международный финансовый центр «Астана»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана».

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий.

«Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе Бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В ее деятельности уже принимают участие американская биржа НАСДАК и Шанхайская фондовая биржа», - сказал Н.Назарбаев.

В ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане. В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал главам государств Центральной Азии об основных принципах деятельности и возможностях центра, которые открываются для финансовых систем региона, а также пригласил предпринимателей стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, принять активное участие в работе МФЦА.

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