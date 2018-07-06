Китай обвинил США в развязывании крупнейшей в истории торговой войны

CA-NEWS (CA) - США развязали против Китая нкрупнейшую в истории экономических отношений торговую войну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского Министерства коммерции.

«США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью $34 млрд. Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений», - говорится в распространенном в пятницу, 7 июля заявлении ведомства.

Такой вид налогообложения, как подчеркнули также представители ведомства, «является типичным запугиванием в торговой сфере». Это, по мнению властей Китая, в частности, «поставит под угрозу безопасность глобальных производственных цепочек и процесс восстановления мировой экономики».

Кроме того, как указали в Пекине, «блокировка темпов восстановления мировой экономики, которая может вызвать глобальное потрясение на рынке, также затронет безвинные транснациональные компании, простые предприятия и обычных потребителей во всем мире». В итоге это, по мнению представителей министерства, «нанесет ущерб и компаниям в США, и американцам».

Минкоммерции подчеркнуло: «Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны, вынуждена прибегнуть к ответным мерам».

В заявлении отмечается, что введение США повышенных тарифов является «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе, препятствующим мерам по экономическому восстановлению мировой экономики, вызывающим потрясения на мировом рынке».

Китай в соответствующее время обрисует сложившуюся ситуацию Всемирной торговой организации, и будет совместно с другими странами мира отстаивать систему свободной мировой торговли, подчеркнуло министерство.

О введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд, президент США Дональд Трамп объявил в середине июня. В заявлении главы государства тогда отмечалось, что введение пошлин станет ответом на применяемые Пекином «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам. Пекин объявил об ответных мерах на решение Трампа о вводе пошлин.