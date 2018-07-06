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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кубок FIFA: Как изготавливается главный трофей чемпионата мира по футболу?

CA-NEWS (CA) - В Падерно-Дуньяно, небольшом городке, близком к Милану, находится завод «GDBE Bertony», где изготавливают кубок чемпионата мира по футболу (FIFA).

Золотой кубок FIFA был создан в 1970 году скульптором Сильвио Гаццанигой, который выиграл конкурс на изготовление кубка чемпионата мира (FIFA), так как предыдущий главный трофей навсегда был отдан Бразилии как трехкратному победителю.

С тех пор каждые четыре года завод изготавливает кубок, который вручается футбольной команде победившей стороны. По словам самого скульптора, созданный им трофей символизирует благородство и радость спортсмена в момент победы, а два атлета, изображенных на кубке, держат своими руками весь мир.

Создание кубка начинается с удаления излишков металла на специальном оборудовании. Затем он шлифуется, и с помощью молотка и стамеска, скульптор дополняет мелкие детали. Трофей тщательно полируется и помещается в специальную ванну, где он очищается под действием ультразвука.

Далее скульптор помещает его в гальваническую ванну для позолоты и тщательно промывает трофей в дистиллированной воде. На заключительном этапе кубок высушивается и проходит итоговую проверку. Основание кубка украшают двумя полосками из малахита, а само тело трофея покрывают лаком для позолоченных поверхностей.

GDBE Bertony также занимается разработкой золотых медалей FIFA. В компании за их производство отвечают граверы-медальеры. Кромка медалей оттачивается на токарном станке. Создание золотых медалей считается в компании наиболее кропотливой и художественной работой.

Согласно новым правилам оригинальный кубок чемпионата мира является собственностью FIFA и не может быть передан в пользование команде. Вместо него победители турнира получают его точную копию.

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