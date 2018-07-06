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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Афганистана выразили надежду на скорые переговоры с «Талибаном»

CA-NEWS (CA) - Прямые переговоры с движением «Талибан» могут начаться в ближайшее время, сообщает афганское издание Khaama Press со ссылкой на руководителя секретариата Высшего совета мира Афганистана (AHPC) Акрама Хпалвака.

По его словам, совет по миру и правительство Афганистана в полной мере готовы к переговорам и полагают, что на данный момент сложилась благоприятная ситуация для запуска мирного процесса.

Хпалвак добавил, что совет надеется на положительный результат в вопросах прекращения огня и прямых переговоров, учитывающих национальный консенсус, региональную и международную поддержку процесса примирения сторон.

Совет также выразил надежду, что «Талибан» направит своих представителей для переговоров.

По информации агентства, «Талибан» пока никак не прокомментировал это заявление представителя совета по миру.

Движение «Талибан» пока не прокомментировало высказывания представителя ВСМА.

Высший совет мира Афганистана был учрежден бывшим президентом республики Хамидом Карзаем для налаживания диалога с талибами.

О временном одностороннем перемирии с талибами с 11 по 19 июня Гани объявил по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. «Талибан» вслед за правительством также заявил о прекращении огня на три дня. Позже власти продлили перемирие на десять дней, но талибы, в свою очередь, не стали поддерживать эту инициативу.

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