Вице-президент ЕБРР посетит Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию 8-11 июля посетит Казахстан.

Как сообщили в ЕБРР, он планирует встретиться с заместителем премьер-министра Ерболатом Досаевым, министром энергетики Канатом Бозумбаевым, министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым и с руководящим составом АО «Байтерек», АО «Казахтелеком» и Международного финансового центра «Астана».

В рамках визита А.Пию подпишет инфраструктурный проект и проведет встречи с компаниями государственного и частного секторов, сотрудничающих с банком.

В 2017 году ЕБРР одобрил новую страновую стратегию для Казахстана и подписал трехлетнее соглашение о расширенном партнерском соглашении со страной, направленное на модернизацию и диверсификацию национальной экономики. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более $8,7 млрд.

Также в состав делегации ЕБРР войдут управляющий директор в Центральной Азии Наталья Ханженкова и глава офиса ЕБРР в Казахстане и Агрис Прейманис.