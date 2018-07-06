Глава ТПП Таджикистана обсудил с послом Казахстана дальнейшее развитие сотрудничества двух стран

CA-NEWS (TJ) - 5 июля состоялась встреча председателя торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шарифа Саида и полномочного посла Казахстана Нурлана Сейтимитова, где были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, определение новых направлений партнерства, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

«Двусторонние отношения между Таджикистаном и Казахстаном находятся на достаточно высоком уровне. Сотрудничество между нашими странами успешно развивается в торговой, экономической, научно-технической сферах. Имеется обоюдное стремление частного сектора придать двусторонним отношениям характер взаимовыгодного партнерства. Наши общие интересы затрагивают такие сферы, как гидроэнергетика, химическая, металлургическая, пищевая, перерабатывающая промышленность, нефтегазовая отрасль, торговля и банковская сфера, организация совместных предприятий», - отметил председатель ТПП РТ.

«В этой связи, необходимо наращивать взаимный товарооборот, расширять сферу двустороннего сотрудничества», — констатировал Шариф Саид.

В свою очередь Нурлан Сейтимов подчеркнул, что «для Казахстана очень важно взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном. По итогам официального визита президента Таджикистан Эмомали Рахмона в Казахстан была достигнута договоренность проработать вопросы проведения соответствующих работ по увеличению объемов товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном и доведении товарооборота двух стран до уровня $1 млрд, проведение на регулярной основе бизнес-форумов и возобновление деятельности совместного делового совета двух стран.

В конце встречи Шариф Саид также проинформировал посла о проведении международной универсальной выставке «Таджикистан-2018, Лето», проведение которого запланировано 10-13 августа 2018 года в городе Душанбе и отметил, что участие казахстанских деловых кругов и компаний в работе данной выставке способствовало бы реализации поставленных целей.