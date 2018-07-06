ФАО ООН готова предоставить помощь сельскохозяйственному сектору Монголии

CA-NEWS (MNG) - 5 июля депутат и председатель посткомитета парламента (ВГХ) по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Л. Элдэв-Очир встретился с делегацией во главе с помощником генерального директора ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), региональным представителем в Азиатско-Тихоокеанском регионе Кундави Кадиресан, передает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с животноводством, сельским хозяйством и продовольственным обеспечением. В частности, депутатат Л. Элдэв-Очир вкратце ознакомил гостей с законами, принятыми парламентом Монголии в области охраны, использования и развития генофонда монгольского скота, а также с законопроектом об улучшении состояния пастбищных ресурсов Монголии. Подчеркивая о том, что посткомитет ВГХ по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству уделяет большое внимание сокращению импорта пшеницы и овощей и повышению качества безопасности и гигиены, депутат Л.Элдэв-Очир обратился с просьбой о поддержке в этом направлении со стороны ФАО.

Кундави Кадиресан выразила готовность предоставить технические консультации и помощь во всех направлениях сельскохозяйственного сектора и подчеркнула важность комплексного решения вопросов, касающихся спектра политики и правовой среды.

На встрече присутствовали депутат Б. Саранчимэг, новоназначенный постоянный представитель ФАО в Монголии Винод Ахуджа и помощник постпредставителя ФАО в Монголии Г. Нямжаргал.