Глава МИД Монголии провел переговоры с представителем ЮНФПА

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 6 июля министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял директора отделения Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для Азии и Тихого океана Бёрна Андерссона.

Как сообщает Montsame, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Глава МИД Д.Цогтбаатар, со своей стороны выразил признательность в адрес ЮНФПА, которая придавая высокое значение Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, проходящей в Монголии, направила своего представителя.

Он подчеркнул о проектах и программах, которые осуществляет ЮНФПА в нашей стране и особо подчеркнул эффективные результаты, получаемые в рамках проектов, реализуемых в области демографии, улучшения репродуктивного здоровья и поддержки участия молодежи.

Берн Андерссон, приветствуя активное сотрудничество правительства Монголии с ЮНФПА, выразил уверенность в успешном осуществлении проектов и программ, реализуемых ЮНФПА с 2017 по 2021 годы.