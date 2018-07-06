Следственный комитет Московской области предъявил новые обвинения банде таджиков, орудовавших в России в 2000-х годах

CA-NEWS (TJ) - Следственный комитет России по Московской области предъявил новые обвинения членам этнической банды, которых задержали в 2017 году за серию убийств, разбоев и вымогательств, совершенных после 2009 года, сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области обвиняемым в совершении серии убийств, разбойного нападения и вымогательства также предъявлено обвинение в организации банды и участии в ней», — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 2009 года двое граждан Таджикистана создали банду и вовлекли в нее еще ряд соотечественников для совершения убийств с целью устрашения и завладения имуществом. На их счету убийство одного и покушение на убийство четырех человек на территории рынка в Москве в 2009 году. Кроме этого, следствие установило, что в 2010 году обвиняемые совершили убийство двух соотечественников в Пушкинском районе Московской области, в 2016 году в Москве — ограбление соотечественника: угнали его автомобиль, после чего у него же вымогали 600 тысяч рублей.

«Долгое время преступления оставались нераскрытыми, но следователи и оперативные сотрудники продолжали работу. В результате в 2017 году удалось выйти на след членов банды и поочередно произвести их задержание. К тому времени один из организаторов банды был уже мертв», — отмечает следственный комитет.

Ведомство отмечает, что работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности, продолжается.