В районе Хамадони Таджикистана расследуют гибель роженицы и ее младенца в роддоме

CA-NEWS (TJ) - В районе Хамадони на юге Таджикистана начато расследование по факту гибели роженицы и ее младенца в местном роддоме. Родные 35-летней Мавлюды Гоибовой, которая скончалась в ночь на 30 июня, обвиняют врачей в халатности при исполнении профессиональных обязанностей.

Бахтовар Раджабзода, сотрудник прокуратуры района Хамадони, в беседе с Радио Озоди 6 июля подтвердил, что начато расследование по факту смерти Мавлюды Гоибовой, и следователями устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагедии. Обвинение пока никому не предъявлено, сказал сотрудник райпрокуратуры.

Тем временем, Нигина Гоибова, сестра роженицы, настаивает, что врачи могли спасти Мавлюду и ее младенца, но они проявили преступную беспечность и халатность. «Во-первых, мою сестру, несмотря на сильные боли, приняли на час позже. Во-вторых, Мавлюде во время операции дали повышенную дозу анестезии и ее сердце не выдержало», говорит Нигина.

Но врачи отвергают обвинение в халатности. Джурахон Мохликоев, глава местного отдела здравоохранения, который в ту ночь находился в больнице, говорит, что медики сделали все возможное для того, чтобы спасти роженицу и ее младенца. По его словам, в гибели женщины виновны члены ее семьи – она выполняла тяжелые работы, что привело к сильному кровотечению. «Они слишком поздно обратились к врачам. Когда роженицу привезли в роддом, младенец уже был мертв», говорит Джурахон Мохликоев.

Глава местного отдел здравоохранения также заявил, что врачи приняли женщину несмотря на то, что она проживала в районе Рудаки и не была зарегистрирована и не проходила дородовое обследование в роддоме районе Хамадони.

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