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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в результате ДТП погибли семь человек

CA-NEWS (UZ) - На юге Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли семь человек и пострадали еще трое. Об этом сообщает МВД страны.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 5 июня на местной автодороге на территории Байсунского района Сурхандарьинской области. Там столкнулись два автомобиля Daewoo Nexia из-за того, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«В результате столкновения семь пассажиров, которые находились в двух автомобилях, скончались на месте», -говорится в заявлении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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