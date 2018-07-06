Узбекистан заинтересован в изучении белорусского опыта строительства АЭС

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан заинтересован в изучении белорусского опыта строительства АЭС. Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым с рабочим визитом посетила строительную площадку Белорусской АЭС. Сопровождали зарубежную делегацию заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк и генеральный директор РУП "Белорусская атомная электростанция" Михаил Филимонов.

Гости из Узбекистана посетили информационный центр атомной электростанции, ознакомились с социальной инфраструктурой Островца, деятельностью учебно-тренировочного центра и ходом сооружения Белорусской атомной электростанции.

Затем состоялись переговоры и обмен опытом по реализации белорусской ядерной энергетической программы и сооружению Белорусской АЭС. В связи с принятым правительством Узбекистана решением о строительстве в стране атомной электростанции, опыт Беларуси для гостей является особенно актуальным, отмечает издание.