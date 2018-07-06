В кишлаке Таджикистана построили мост за деньги женщины, которые она копила на совершение паломничества

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане пожилая женщина построила мост на деньги, которые собирала на совершение «хаджа», сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи РТ.

«В кишлаке Метки сельского джамоата Вахдат района Деваштич (Согдийская область) Таджикистана накануне был сдан в эксплуатацию автомобильный мост, который был построен на средства, собранные 78-летней местной жительницей Махтоб Фозиловой для совершения обряда «хадж», - говорится в сообщении.

Мост разом снял существовавшие проблемы общения жителей кишлака с внешним миром, за что они выразили своей соотечественнице глубокую сердечную благодарность.

По данным комитета по делам религии РТ, стандартная стоимость поездки для каждого паломника на совершение обряда «хадж» в текущем году составляет 33 тыс. 410 сомони (более $3 тыс).

Обряд «хадж» в текущем году совершат порядка 6 тыс. таджикских граждан. Первая группа паломников вылетит в святые места 6 августа.