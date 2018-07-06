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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 июля, в городе Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Мирзиёев находится с визитом в Астане. 6 июля Казахстан отмечает 20-летие Астаны. В этот же день свой 78 день рождения отмечает президент страны Нурсултан Назарбаев. Празднование столицы запланировано на три дня.

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