Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 июля, в городе Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Мирзиёев находится с визитом в Астане. 6 июля Казахстан отмечает 20-летие Астаны. В этот же день свой 78 день рождения отмечает президент страны Нурсултан Назарбаев. Празднование столицы запланировано на три дня.



