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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде женщина зарезала собственных детей и пыталась покончить с собой

CA-NEWS (UZ) - Женщина убила своих детей в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МВД РУз.

Согласно сообщению ведомства, 5 июля, жительница села Яргалли, Пастдаргомского района, которая временно проживала в махалле «Каровултепа», убила двух своих дочерей: нанесла ножевые ранения в область живота, дети скончались на месте. Одной из девочек было 7 лет, а второй всего лишь год от роду.

После убийства женщина попыталась покончить с собой. Она находится в настоящее время в больнице.

Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась в Андижане в конце июня. Женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись в канал Шахрихансай, привязав к себе двоих детей. Женщину спасли очевидцы, двое ее детей скончались.

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