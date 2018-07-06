РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган и Трамп поздравили Назарбаева с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - 6 июля состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе беседы Р.Эрдоган поздравил Н.Назарбаева с днем рождения и 20-летием Астаны. Турецкий лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.

Также Н.Назарбаев получил поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

В своем поздравительном письме глава США выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые упрочились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего.

«По случаю вашего Дня рождения желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы - Астаны.

Успешное проведение «ЭКСПО-2017» продемонстрировало, что под вашим руководством Астана стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений», - говорится в поздравительном письме.

print
  • На таджикско-кыргызской границе был задержан грузовик с 21 тоннами контрабанды сельхоз продукции
  • Делегация еврейских организаций из Израиля и США посетила Узбекистан
  • Президент Узбекистана подписал указ об интеграции блокчейна и налогообложении криптовалют
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×