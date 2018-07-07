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  7 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана разрешил взять отпуск всем чиновникам, кроме одного

CA-NEWS (TM) - На расширенном заседании кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил чиновникам взять отпуск, сообщают местные СМИ.

«Учитывая, что показатели первого полугодия в целом удовлетворительны, разрешаю всем руководителям министерств и ведомств и другим руководителям после проведения в предстоящие субботу и воскресенье отраслевых совещаний по итогам полугодия, взять отпуск в период с 9 по 23 июля. Как обычно, вы сможете отдохнуть в санаториях «Арчман», «Йылы сув» или других здравницах», — сказал глава государства.

Однако он уточнил, что отпуск курирующего сферу агропромышленного комплекса вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева может быть отложен из-за проходящего в стране сбора пшеницы.

«Вы, посоветовавшись с руководителями курируемого комплекса, готовящимися к хлопкоуборочной страде, сами решите этот вопрос. Если сейчас, в разгар зерновой страды, не сможете взять отпуск, отдохнете позже, после жатвы хлебов и уборки хлопка», - обратился президент к чиновнику.

Отмечается, что сбор хлопка официально заканчивается в конце октября.

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