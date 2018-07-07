В Туркменистане озаботились психическим здоровьем населения

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил национальную программу на 2018-2022 годы по охране психического здоровья населения и план мероприятий по ее реализации.

По данным госинформагентства ТДХ, в соответствии с документом создана межотраслевая координационная комиссия по выполнению этой программы и утвержден ее состав.

Президент также утвердил национальную стратегии по повышению физической активности населения на 2018-2025 годы и национальную программу по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2018-2024 годы и Планов мероприятий по их реализации.