На Японию обрушился ливень: погибли 8 человек, более 50 пропали без вести

CA-NEWS (CA) - В Японии из-за ливня погибли 8 человек, более 50 пропали без вести.

По данным генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Суга, 48 тыс. сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны ведут спасательные операции в районах Японии, пострадавших от ливней и паводков.

Сегодня, 7 июля, утром состоялось экстренное заседание правительства Японии, на котором премьер Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах крайне серьезной.

«Сообщения о паводках и оползнях, а также о многочисленных случаях, когда не удается установить местонахождение и безопасность людей, поступают из разных районов. Необходимо направить все силы на спасение и помощь пострадавшим, понимая, что самое главное – это человеческая жизнь», - глава правительства.

Накануне на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для 7 префектур уровень чрезвычайной тревоги.