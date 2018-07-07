Годовалый ребенок с 10 иглами в теле: их вводила мать, чтобы вернуть мужа из России в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Жительница района Рудаки специально вводила иголки в тело своего малолетнего сына, чтобы вернуть мужа из России. Женщина задержана.

Ранее в столичную больницу Караболо поступил годовалый мальчик. Рентгеновские снимки показали, что в различных частях тела ребенка находятся не менее 10 иголок.

Как сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Таджикистана, в ходе расследования было установлено, что иголки в тело ребенка втыкала ее 26-летняя мать, жительница района Рудаки. Причем женщина делала это с одной целью, чтобы вернуть своего мужа из России.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 110 ч.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Таджикистана, ведется следствие.