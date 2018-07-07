Фильм «Сулейман гора» признан лучшим по версии двух международных организаций на кинофестивале «Евразия»

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялось торжественное закрытие XIV Международного кинофестиваля «Евразия».
По данным пресс-служба кинофестиваля, Гран-при фестиваля получил фильм «Вечеринка окончена» режиссера Мари Гарель Вайс (Франция);
- лучшая режиссерская работа - Милко Лазаров, фильм «Ага» (Болгария, Германия, Франция);
- специальный приз жюри - фильм «Мама» («Деде»), режиссер Мария Хатчани (Грузия);
- специальный приз жюри - фильм «Преследующий автостоп», режиссер Хидже Джонг (Южная Корея);
- лучшая мужская роль - Карим Мирхадиев, фильм «Стойкость» (Узбекистан);
- лучшая женская роль - Марта Козлова, фильм «Война Анны», Марта Козлова (Россия).
Победители конкурса короткого метра:
- Гран-при - фильм «Монолог рыб», режиссер Суборна Сенжути (Индия, Бангладеш);
- особое упоминание жюри - фильм «Календарь», режиссер Игорь Поплаухин (Россия).
Выбор НЕТПАК и ФИПРЕССИ: фильм «Сулейман гора», режиссер Е.Стишова (Россия-Кыргызстан-Польша).
НЕТПАК – это международная организация, объединившая 30 стран-участниц. Это паназиатская кинематографическая и культурная организация, которая объединяет кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов кинофестивалей, кинопрокатчиков и преподавателей. Организация считается ведущим авторитетом по азиатскому кинематографу.
ФИПРЕССИ – международная федерация кинопрессы, объединяющая кинокритиков и киноведов.