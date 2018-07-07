Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Талас в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Талас в Жамбылской области.

Как сообщает агентство «Казинформ», в социальных сетях появилось видео, на котором местный житель показывает, как гибнет рыба на обмелевшем русле реки Талас, в ее нижнем течении, в 20 километрах от Уюкской плотины в Таласском районе. Недостаток поливной воды, сбрасываемой со стороны Кыргызстана, привел к массовой гибели рыбы, попавшей сюда с поливной водой из водохранилищ и оказавшейся вне водной стихии.

Местные жители сетуют, что из-за существующего запрета вылова рыбы представители рыбинспекции запрещают им собирать оказавшуюся на берегу рыбу, находящуюся пока еще в хорошем состоянии. Усиление жаркой погоды провоцирует быстрое разложение оказавшейся по берегам реки Талас рыбы.

Как сообщили в Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана, мобильные группы рыбинспекторов ведут мониторинг этой ситуации.

«Да, действительно, воды не хватает, причина со стороны Киргизии. Но «Казводхоз» решает эту проблему, они сейчас договариваются по воде, обратились с письмом к послу Казахстана в Кыргызстане Кариму Кокрекбаеву. Наши ребята сейчас там ездят на Уюке в Таласском районе, пытаются спасать эту рыбу, вылавливают то, что есть, чтобы перевезти на водоемы, где есть вода. Местным жителям не запрещают брать эту рыбу», рассказал руководитель отдела рыбного хозяйства Болат Асанбеков.

Издание отмечает, что 80% поливной воды, поступающей в Жамбылскую область, приходит по трансграничным рекам Талас и Чу со стороны Кыргызстана. Проблемы водного сотрудничества и дефицита поливной воды являются многолетними между соседними странами. Лишь два последних года - 2016 и 2017 - были благополучными в плане водообеспечения.