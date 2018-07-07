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  7 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жээнбеков, Рахмон и Мирзиеев приняли участие в приеме по случаю празднования 20-летия Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президенты Кыргызстана Сооронбая Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6 июля приняли участие в торжественном приеме по случаю празднования 20-летия Астаны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая с приветственной речью, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан с юбилеем столицы. Он остановился на истории города и назвал древнее городище Бозок предшественником современной столицы республики.

«Астана была резиденцией казахских правителей, начиная от Едиге до Аз-Тауке хана. Столичные археологи, осуществлявшие исследования по моему поручению, нашли летнюю ставку хана Аз-Тауке близ поселка Куйгенжар на берегу реки Ишим», - отметил глава государства.

Он поблагодарил участников строительства новой столицы Казахстана и жителей регионов страны за подарки к юбилею Астаны.

«Со строительством Астаны начался новый век Казахстана. Во-первых, с первых лет независимости были установлены все институты государственности. Астана стала новым политическим центром, узнаваемым в мире», - сказал президент.

Также Н.Назарбаев подчеркнул, что благодаря обретенной независимости и Астане Казахстан получил мировое признание.

«В столице сформирована новая ландшафтная эстетика, объединившая в себе город и равнину. Астана превратилась в центр мира и согласия для всего земного шара. Столица Казахстана стала родной для всего дружного и многонационального народа нашей страны», - заявил он.

Президент Казахстана подчеркнул, что за последние 20 лет Астану посетили 22 монаршие особы, 180 президентов, 109 глав правительств и 114 глав международных организаций.

«Визиты глав государств и высокопоставленных ответственных лиц – это важнейший показатель дружественных отношений между странами. И каждый такой визит увеличивал число друзей Астаны во всем мире», - отметил Н.Назарбаев и рассказал о личной дружбе с лидерами ведущих зарубежных стран и их впечатлениях о столице Казахстана.

По окончании торжественного приема он принял участие в праздничном гала-концерте, посвященном юбилею столицы.

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