$800 – стоимость жизни жертв пыток в Таджикистане, - коалиция против пыток

CA-NEWS (TJ) - Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности выяснила, сколько стоит жизнь жертв пыток и жестокого обращения в Таджикистане.

Коалиция считает, что компенсация за потерянное здоровье или жизнь в результате пыток и жестокого обращения в Таджикистане является неадекватной и мизерной, и приводит инфографику жертв пыток.

Так, сумма компенсации, выплаченная за смерть парней от пыток в Таджикистане, составила от 5 тыс. до 46,3 тыс. сомони ($799-7396).