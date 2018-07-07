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  7 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане по книге президента Бердымухамедова поставили пьесу

CA-NEWS (TM) - Главный драматический театр Туркменистана представил спектакль по легенде, взятой из книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В пьесе «Шелковый путь – дорога к сердцу», авторами которой являются Гурбанназар Оразгулыев, Какамурад Реджепов, Какаджан Аширов, задействовано около 100 актеров, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Книга президента была презентована 9 октября 2017 года. Название произведения стало девизом 2018 года, презентации прошли в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии. По книге снимали фильм, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.

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