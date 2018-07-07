В Туркестанской области и Шымкенте назначены новые главы ДВД, ДЧС и ДУИС

CA-NEWS (KZ) - Ряд кадровых назначений произошел в органах внутренних дел Казахстана.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, приказом министра на должность начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев. Ранее занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

На должность начальника ДВД города Шымкент назначен полковник полиции Ерали Джумаханбетов, ранее работавший начальником департамента МВД РК.

На должность начальника ДВД Туркестанской области назначен полковник полиции Кайрат Дальбеков. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Кроме того, глава МВД на должность начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту назначил полковника юстиции Атэльбека Досмагамбетова. Он занимал должность начальника ДУИС по Южно-Казахстанской области.

Начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области назначен полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником Оперативного управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Также начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента назначен полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов. Ранее занимал должность начальника ДЧС Южно-Казахстанской области.

На должность и.о. начальника ДЧС Туркестанской области назначен полковник гражданской защиты Нургали Жунусов. Он был заместителем начальника департамента Южно-Казахстанской области.