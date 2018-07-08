Президент Туркменистана с внуком посетил Татарстан

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля с однодневным визитом посетил Татарстан. В поездку глава государства взял с собой внука Керимгулы, сообщает госинформагентство ТДХ.

Их встретил и в течение дня сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов. Главы государств посетили выставку технических разработок местных предприятий и провели переговоры в Казанском Кремле.

По сообщениям пресс-службы президента Татарстана, Г.Бердымухамедов подтвердил востребованность автомобилей «КАМАЗ» в Туркменистане.

«Мы от машин «КАМАЗ» никогда не отказывались и не будем отказываться», — заверил он.

Вечером Г.Бердымухамедов и его внук отправились на стадион «Казань-арена», где проходил четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу.