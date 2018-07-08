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  8 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане три брата напали с серпом на мужчину

CA-NEWS (TJ) - Три брата, жители Мастчинского района Согдийской области задержаны по подозрению в хулиганстве.

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Таджикистана, 6 июля, находясь на землях дехканского хозяйства «Ходжи Султон» четыре подозреваемых избили 29-летнего жителя поселка Сугдиен. При этом один из них нанес потерпевшему ранение серпом в область головы.

Вместе с братьями задержан другой предполагаемый соучастник преступления, 27-летний житель поселка Бустон Мастчинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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