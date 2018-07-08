Более 60 человек погибли в Японии из-за непогоды

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 62 человек, 45 человек числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

По данным агентства Киодо, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Как сообщает телеканал NHK, 6 человек находятся без сознания, еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о 76 погибших.

6 июля на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру следующего дня в ряде районов дома оказались затопленными до второго этажа и выше.