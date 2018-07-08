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  8 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире

CA-NEWS (CA) - Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг занял 3 место в обновленном рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg.

Состояние Цукерберга составило $81,6 млрд. Таким образом, он опередил американского инвестора Уоррена Баффета с показателем в $81,2 млрд. Цукербергу удалось увеличить свое состояние благодаря росту акций Facebook 6 июля на 2,4%.

Лидерами рейтинга по-прежнему остались руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние которых составило $142 и $94,2 млрд соответственно.

Таким образом, в первой тройке списка впервые оказались предприниматели, занимающиеся информационными технологиями, отмечает агентство.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых у миллиардеров есть доля.

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