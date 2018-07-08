Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет

- Туркменистан, спорт
- 14:05, 08 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля посетил Татарстан.
Как сообщается на сайте президента Татарстана, Рустам Минниханов и Г.Бердымухамедов посетили технопарк «Идея», где была организована специальная выставка промышленных предприятий республики.
Президент Туркменистана ознакомился с продукцией Зеленодольского судостроительного завода, КамАЗа, Казанского вертолетного завода, завода «Форд Соллерс». Помимо этого, на выставке были представлены комплексы дистанционного наблюдения и техника, оснащенная газоматорным оборудованием.
В ходе посещения выставки Г.Бердымухамедов сообщил, что осенью в Туркменистане состоится международное авторалли «Амуль – Хазар 2018». Он пригласил спортсменов «КАМАЗ-Мастер» принять участие в состязании.
По данным ряда СМИ, также стало известно, что президент и сам будет участвовать в гонках.
«А вы на какой машине будете?», - спросил его Р.Минниханов.
«Это секрет», - ответил Р.Бердымухамедов и, шутя, добавил: «Может, на КамАЗе».