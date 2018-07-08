В Турции уволены более 18,5 тыс. госслужащих

CA-NEWS (CA) - Правительство Турции приняло постановление, на основании которого с государственной службы уволены еще 18632 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает РИА Новости, согласно постановлению, опубликованному 8 июля в официальном издании Resmi Gazete, из Вооруженных сил Турции уволены 6152 человека, в том числе 3077 — из сухопутных войск, 1126 — из военно-морских сил, 1949 — из военно-воздушных сил. Из службы безопасности уволены 8998 сотрудников, из жандармерии – 649. Увольнения коснулись также сотрудников Министерства юстиции (1051 уволенный), Минобразования (658), управления по делам религии (240), Министерства иностранных дел (38), государственных университетов (199). Кроме того, закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.

Это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действие режима ЧП может быть отменено 18 июля, когда истечет его очередной трехмесячный срок.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля.