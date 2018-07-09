На севере Туркменистана от велосипедистов требуют права, техпаспорт и номерные знаки

CA-NEWS (TM) - По сообщениям корреспондентов радио «Азатлык» в Дашогузе, в районных центрах, имеющих статус города, от местных велосипедистов требуют техпаспорт и номерные знаки на транспортное средство, а также водительские права.

«Если же требуемых документов нет, жителей подвергают штрафам, составляющим от 800 до 2000 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу)», - сообщает корреспондент.

По словам местных велосипедистов, в настоящее время в регионе стоимость прав на управление велосипедом составляет 1500-2000 манатов.

Сотрудники полиции не объясняют на каком основании велосипедисты подвергаются штрафам. По словам обозревателя из Ашхабада Аманмырата Бугаева, документов для управления велосипедом, а также справок подтверждающих его исправность в столице не требуют

В Туркменистане велоспорт пропагандируется на государственном уровне. В течение нескольких лет организация массовых велопробегов, с участием главы государства Гурбангулы Бердымухамедова и членов правительства, носят систематический характер. К массовым акциям на велосипедах привлекают госслужащих, а также студентов и учащихся средних школ, которые за собственный счет обязаны приобретать велосипеды и спортивную одежду. В этом году Туркменистан впервые на государственном уровне отметил День велосипеда. Также руководство страны готовится к установке памятника велосипеду.