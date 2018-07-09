РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за 2 дня утонули 20 человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 7 и 8 июля утонули 20 человек, в том числе дети.

По данным пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, случаи гибели произошли в Восточно-Казахстанской области (5 человек), Кызылординской (3 человека), Карагандинской (3), Северо-Казахстанской (2), Алматинской (1), Костанайской (1), Акмолинской (2), Западно-Казахстанской (1) областях, в Астане (1) и Алматы (1).

В КЧС отметили, что все граждане утонули из-за купания в не предназначенных для этого местах и несоблюдения правил безопасности на воде.

В Костанае мужчина утонул, спая других, добавили в ведомстве.

print
  • В Таджикистане три брата напали с серпом на мужчину
  • Бывшего премьера Пакистана приговорили к 10 года и штрафу в $10,6 млн за коррупцию
  • Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×