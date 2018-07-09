В Казахстане за 2 дня утонули 20 человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 7 и 8 июля утонули 20 человек, в том числе дети.

По данным пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, случаи гибели произошли в Восточно-Казахстанской области (5 человек), Кызылординской (3 человека), Карагандинской (3), Северо-Казахстанской (2), Алматинской (1), Костанайской (1), Акмолинской (2), Западно-Казахстанской (1) областях, в Астане (1) и Алматы (1).

В КЧС отметили, что все граждане утонули из-за купания в не предназначенных для этого местах и несоблюдения правил безопасности на воде.

В Костанае мужчина утонул, спая других, добавили в ведомстве.