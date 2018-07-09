В Великобритании скончалась женщина, отравленная веществом «Новичок»

CA-NEWS (CA) - 44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в британском городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась. Как сообщает Би-би-си, полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее.

Приятель Стерджесс, 45-летний Чарли Роули, который также получил дозу вещества, находится в критическом состоянии, сообщили в Скотленд-Ярде.

«Следователи расследуют дело об убийстве после того, как женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери в графстве Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером», - говорится в сообщении британской полиции.

Расследованием отравления занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

Ранее в Скотленд-Ярде заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет.

У них наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся «Новичком» в Солсбери четыре месяца назад.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.

Реакция политиков

Британские политики отреагировали на смерть Дон Стерджесс незамедлительно и единодушно. «Меня возмутила и потрясла смерть Дон Стерджесс. Направляю ее семье и близким мои соболезнования. Полиция и сотрудники органов безопасности работают над срочным установлением фактов по данному инциденту, который теперь расследуется как убийство», - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

«Смерть Дон Стерджесс - это шокирующая и трагическая новость, и я хочу выразить свои искренние соболезнования ее семье и друзьям», - заявил, со своей стороны, министр внутренних дел Саджид Джавид.

«Теперь это превратилось в расследование убийства, и полиция и сотрудники органов безопасности работают круглые сутки над установлением всех фактов. Это отчаянно грустная новость лишь укрепляет нашу решимость в точности разобраться во всем произошедшем», - добавил министр.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил свои соболезнования и потребовал привлечь виновных к ответственности.

«Полное и тщательное полицейское расследование теперь должно установить факты, оказать поддержку местному сообществу и привлечь к суду виновных», - написал Корбин в Twitter.

Что случилось?

Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в больницу в субботу, 30 июня. Имея в виду их образ жизни, изначально врачи предполагали, что у них передозировка героина или кокаина. Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Известно, что накануне отравления Роули и Стерджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам, а также посетили парк Квин Элизабет Гарденз.

Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс писала, что пара могла отравиться, подбирая окурки. «Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он [Роули] подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак», - цитировало издание знакомого пары Крейга Паттендена.