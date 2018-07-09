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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Заместитель премьер-министра Узбекистана навестила женщину, которую раздели догола в милиции
Предыстория: В Самаркандском отделении милиции женщин подвергали унижению, раздев догола. Прокуратура области возбудила уголовное делоПродолжение: В Узбекистане офицер милиции, заставивший раздеться догола задержанную женщину, уволен с работы

CA-NEWS (UZ) - Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель комитета женщин Республики Узбекистан Танзила Норбаева, посетила дом женщины, оскорбленной сотрудником правоохранительных органов в Каттакургане в Самаркандской области. Об этом сообщили местные СМИ.

Танзила Нарбаева прибыла в Самарканд 8 июля, чтобы встретиться с женщиной, которую 3 июня заставил раздеться догола сотрудник милиции Санат Умаров.

Представители Комитета женщин республики ознакомились с условиями жизни женщины. Пострадавшей прикреплён психолог.

Для женщины был организован небольшой магазин канцелярских товаров, в котором она будет торговать школьными принадлежностми. Двое детей пострадавшей от милицейского произвола женщины записаны в спортивную секцию карате. По инициативе местных предпринимателей и общественных активистов в доме женщины начали ремонт.

Напомним, видео, выложенное в соцсетях на прошлой неделе и снятое милиционером, вызвали резонанс аудитории. На видео, предположительно снятом 3 июня, женщина приблизительно в возрасте 35 лет снимает с себя вещи по принуждению мужчины, лицо которого остается за кадром. Слышен также голос другого мужчины, избивающего и оскорбляющего вторую из задержанных женщин.

Женщина, чье лицо остается за кадром, обращается к сотруднику милиции с просьбой не делать этого, но в ответ доносится грубая нецензурная брань.

О личности второго сотрудника каттакурганской милиции пока ничего неизвестно. Руководство ОВД города Каттакурган сообщило, что «информация о личности второго милиционера будет обнародована после окончания расследования».

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