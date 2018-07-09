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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пожар в ресторане Костаная сорвал свадьбу

CA-NEWS (KZ) - В Костанае в ресторане «Астам», где должна была проходить свадьба, 8 июля произошел пожар.

По данным местного издания «Наша газета», возгорание началось примерно в 17:30, торжество было намечено на 18:00.

Первыми возгорание заметили сотрудники комплекса. Они и подняли тревогу, вслед за ними из здания стали выбираться посетители. Основная часть гостей собралась на полчаса раньше, жених с невестой прибыли с приездом пожарных.

По информации сотрудников ресторана, успели выйти все и никто не пострадал. На месте работали 6 пожарных расчетов.

В настоящее время решается вопрос: будут ли владельцы комплекса возмещать молодым стоимость заказанного банкета.

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