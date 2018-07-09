В Москве таджикский мигрант сбежал в наручниках от от полиции

CA-NEWS (TJ) - В редакцию Радио Озоди прислали видео, на котором видно, как двое сотрудников полиции в Москве избили дубинками таджикского трудового мигранта, стоявшего на обочине Ярославского шоссе. Его повалили на землю и попытались надеть наручники. Позади полицейской машины стоит второй мигрант с уже надетыми наручниками. Чуть поодаль находится группа таджикских мигрантов, которые возмущаются происходящим и снимают все на видео.

Они советуют стоявшему в наручниках соотечественнику бежать, если у него не все в порядке с документами. Тот внимает их советам и перепрыгивает через ограду шоссе в наручниках и ударяется в бега. С ним бегут и его земляки, снимавшие видео. Причем съемка продолжилась и на бегу. За ними побежал один из полицейских. Затем съемка обрывается и неизвестно, что произошло в дальнейшем.

Мухаммад, один из таджикских мигрантов, который отправил видео в редакцию рассказал 8 июля, что инцидент произошел на прошлой неделе на пятачке мардикоров, откуда работодатели нанимают чернорабочих.

«Ежедневно там собираются до 200 человек, работодатели подъезжают, предлагают временную работу. Раньше были случаи, когда приезжали омоновцы и, избивая наших ребят, увозили с собой, принуждали к работам или требовали деньги. Сейчас это делают полицейские», - говорит Мухаммад.

По его словам, избитому мигранту 40 лет, он пришел на «пятачок» в поисках заработка. Наш собеседник не знает о нем больше ничего, кроме того, что тот приехал из Куляба.

Он также признал, что стоять на обочине Ярославского шоссе запрещено, но мигранты вынуждены там скапливаться в поисках работы.

Каримджон Ёров, глава неправительственной организации «Этнос», защищающей права трудовых мигрантов в России, сказал, что уже много лет Ярославское шоссе в Москве является местом концентрации трудовых мигрантов, предлагающих своих услуги.

«В России ещё в 1992 году было принято постановление правительства, которое действует до сих пор, оно устанавливает перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан. Для посещения этих районов необходимо разрешение органов безопасности. Мы не раз обращались в соответствующие органы с просьбой предоставить перечень этих районов, чтобы предупредить мигрантов о возможном риске, но нам не дают его, ссылаясь на секретность», - говорит Каримджон Ёров.

По словам правозащитников, многие мигранты, собирающиеся на Ярославском шоссе, не имеют соответствующих документов, что чревато для них многими проблемами, в том числе депортацией.

Возможно, продолжил Ёров, что сбежавшего мигранта, в случае его поимки, теперь привлекут к ответственности еще и за неподчинение сотрудникам полиции.