Иран выразил заинтересованность в увеличении объема импорта мяса из Монголии

CA-NEWS (MNG) - Делегация Ирана во главе с вице-министром иностранных дел страны Махмудом Фаранзандэхом посетили акционерную компанию «Мах импэкс» и компанию «Хиам консервийн уйлдвэр» по производству колбасных изделий и консервной продукции.

Как передает «Монголия Сейчас» в настоящее время Иран импортирует баранину от компании «Мах импэкс». В этот раз иранская сторона выразила заинтересованность в увеличении объёма импортируемого мяса.

«Мы ознакомились с процессом работы и мощностью комбината. В дальнейшем мы готовы сотрудничать в импорте мяса», - отметил вице-министр иностранных дел Махмуд Фаранзандэх.