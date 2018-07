В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 10 человек погибли, 73 пострадали

CA-NEWS (CA) - На северо-западе Турции десять человек погибли, еще 73 пострадали в результате схода шести вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле — Стамбул, сообщает телеканал Daily Sabah.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Текирдаг. Отмечается, что причиной того, что несколько вагонов поезда перевернулись, мог стать оползень, появившийся в результате обильных дождей в регионе. Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и скорая помощь.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с инцидентом дал соответствующие распоряжения главам МВД и Министерства транспорта и выразил соболезнования семьям погибших.

Passenger train derails in northwest #Turkey



Around 100 ambulances have been sent to scene, while it has also been reported that Ministry of Health has dispatched air ambulances to region



Turkish General Staff has also sent military helicopters to airlift wounded passengers pic.twitter.com/1aunHYHwJI — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2018

At least 10 dead, 73 injured in passenger train derailment in northwest Turkey: Health Ministry official https://t.co/4UW3vWWsOm pic.twitter.com/fqUL2DchQs — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2018

Passenger train derails in northwest Turkey https://t.co/rxIbR2pwpI pic.twitter.com/yqhKMQf66d — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2018

Passenger train derails in northwest Turkey https://t.co/F8gT9eD4q5 pic.twitter.com/qc6cb6Os7W — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 8, 2018

Multiple injuries and fatalities reported after train comes off the rails in northwestern Tekirdağ province https://t.co/YMnC0GWzIY pic.twitter.com/pcXlL6Vlwb — DAILY SABAH (@DailySabah) July 8, 2018