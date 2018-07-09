Дело о гибели 52 граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе в Казахстане передано в суд, обвиняемыми проходят 5 человек

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в качестве обвиняемых признаны 5 лиц, из которых 3 водителя автобуса и 2 работника ТОО «Азия транзит сервис» - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст.254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч.1 и ч.3 ст.385 УК).

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а водителей автобуса как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.292 УК).

В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Происшествие произошло 18 июня в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус, стоящий на обочине, обогревали паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Погибли 52 человека, пятерым удалось спастись, трое из них - водители, граждане РК, двое - пассажиры, граждане Узбекистана.