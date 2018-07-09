Генпрокуратура Таджикистана задержала несколько лжепрокуроров

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана выявила несколько случаев, когда граждане, представляясь работниками органов прокуратуры, обещали за вознаграждение избежать уголовной ответственности или устроиться на работу в прокуратуру.

Пресс-служба Генпрокуратуры страны опубликовала 5 июля материал, в котором перечисляет имена нескольких человек, представлявшихся работниками прокуратуры. «Большинство этих людей, представлявшихся прокурором или «людьми» прокурора, имеют судимость. Все они задержаны», - говорится в материале.

Как отмечает Радио Озоди, один из них – житель Согда Шерали Умаров, который ранее был привлечен к ответственности по 9 статьям УК - мошенничество, подделка документов и т.д. По данным прокуратуры, Умаров, представившись прокурором, получил более $3 тыс за освобождение от ответственности Ойбека Шералиева, жителя Спитаменского района, задержанного по подозрению в хулиганстве.

Другие, представляясь «людьми» прокуроров, обещали должность в генеральной прокуратуре и получали за это «вознаграждение». В материале упоминается случай, когда Абдурасул Абдуллоев, житель кишлака Гаргара Дангаринского района, представившись родственником высокопоставленного государственного чиновника и знакомым важного работника генпрокуратуры, получил 3 тыс долларов за должность в генпрокуратуре. Этот случай произошел в прошлом году, вина обвиняемого в суде была полностью доказана и в настоящее время Абдуллоев отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В другом случае адвокат Хуршед Абдураззоков, похваставшись связями в прокуратуре города Вахдата, получил взятку от своего подзащитного.

Среди задержанных есть и гражданин, который представившись Мухаммадом Осимзода, заместителем генерального прокурора, пообещал некоему предпринимателю прекратить уголовное дело в его отношении.

Генеральная прокуратура заявила, что такие граждане запятнали честь и мундир работников прокуратуры. Один из сотрудников Генпрокуратуры сообщил, что пострадавшие до последнего момента не верили, что стали жертвой мошенников.

Рахимджон Каримов, таджикский социолог говорит, что такие случаи происходят неспроста. По его словам, они являются подтверждением того, что раньше такие злоупотребления всё же имели место.

«Эти факты являются подтверждением того, что люди не верят в судебную справедливость и любыми путями стараются сделать так, чтобы дело не дошло до суда. Или чтобы в суде им был вынесен приговор по более легкой статье. Поэтому роль прокуроров в этом деле значительна», - говорит собеседник.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании совета безопасности в феврале 2015 года, поднял вопросы борьбы с коррупцией в правоохранительных структурах. Тогда президент распорядился сменить первого заместителя, заместителей генерального прокурора республики и руководителей областных органов прокуратуры.

На следующий день после заседания совета безопасности были сняты прокуроры города Душанбе, а также Согдийской, Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной областей.