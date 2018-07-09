Президент Туркменистана решил передать туристическую зону на Каспии бизнесменам

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение передать национальную туристическую зону «Аваза» на побережье Каспия в ведение предпринимателей, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

«Для инвесторов это является весьма хорошей возможностью наращивания взаимовыгодного сотрудничества. В этих целях я пришел к решению о передаче комплекса Национальной туристической зоны «Аваза» в ведение предпринимателей», - отметил Бердымухамедов.

Он поручил председателю Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александру Дадаеву «создать совет по управлению оздоровительно-развлекательным комплексом в «Авазе», и решить вопрос о передаче одному или нескольким предпринимателям каждого отеля, каждого сооружения». При этом Бердымухамедов подчеркнул, что все необходимые для этого документы следует зарегистрировать через министерство финансов и экономики Туркменистана.

«Мы видим, что сегодня предприятия и организации частного сектора работают лучше и эффективнее государственных», - сказал глава государства.