Военный комиссар Хатлонской области был задержан со взяткой за признание негодным к службе гражданина

CA-NEWS (TJ) - Военный комиссар Кубодиёнского района Хатлонской области Каримов Ф. И. задержан сотрудниками агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Военком потребовал у гражданина призывного возраста Максада Шарипова более $300за выдачу военного билета с признанием последнего негодным к несению воинской службы.

При этом, получить военный билет с признанием о непригодности к воинской службе Максад Шарипов имел законное право, так как страдает сердечной недостаточностью.

Что касается военкома Кубодиёнского района Ф. К, то деньги он получал через посредника Д. С. А.

Военный комиссар был задержан сотрудниками агентства по борьбе с коррупцией в момент получения указанной суммы. Денежные купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.

В отношении военного комиссара возбуждено уголовное дело по статье 319 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении антикоррупционного ведомства.