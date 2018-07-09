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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В трех районах Астаны устанавливают подземные мусорные контейнеры

CA-NEWS (KZ) - В трех районах Астаны будут установлены подземные мусорные контейнеры.

Как сообщает пресс-служба акимата города, всего появятся 26 контейнеров нового типа: район Байконур – 14 контейнеров, Сарыарка – 10, в районе Алматы - 2 контейнера.

«В связи с плотностью жилых застроек, узкой проезжей частью и сложностью в вывозе мусора габаритной спецтехникой 12 контейнерных площадок в трех городских районах определены местом для установки заглубленных контейнеров. Монтаж первых пяти контейнеров завершился. В настоящее время там ведутся работы по благоустройству участка», – отмечают в муниципалитете.

Емкость подземных мусорных контейнеров объемом 3 и 5 кубических метров производства Финляндии с технологией подземного сбора и хранения твердых бытовых отходов. Один контейнер емкостью 3 кубических метра заменяет 3 обычных контейнера. Большая часть мусора находится под землей. Это позволяет экономить в 4-5 раз больше дворового пространства. Кроме того, подобный контейнер ограничивает размножение бактерий и уменьшает распространение неприятных запахов из-за низкой температуры.

Для уборки ТБО из заглубленных емкостей мусоровывозящая компания приобрела специальный манипулятор, который ежедневно будет обслуживать контейнерные площадки с новыми емкостями.

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