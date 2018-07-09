В Таджикистане за выходные в ДТП погибли 7 человек

CA-NEWS (TJ) - Семь человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в минувшие выходные дни в различных регионах Таджикистана, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РТ.

7 июля автомашина марки «Опель-Астра» под управлением 26-летнего жителя города Нурека врезалась в стену АЗС, расположенной на территории Дангаринского района.

В результате на месте ДТП погиб пассажир иномарки, 30-летний житель города Нурека. Второй пассажир и водитель «Опель-Астра» получили ранения и были госпитализированы.

В этот же день водитель автомашины «Хундай-Портер», житель Б.Гафуровского района сбил насмерть 9-летнюю жительницу местного сельского джамоата Унджи.

8 июля в Б.Гафурове 32-летний водитель автомашины марки «Мерседес-Бенс» сбил 8-летнего мальчика, который вскоре скончался от полученных травм в больнице.

В районе Рудаки водитель автомашины «Мерседес-Бенс» сбил 15-летнего жителя кишлака Рохати, который скончался от полученных травм и ранений на месте происшествия.

8 июля на территории Хуросонского района столкнулись две автомашины марки «Опель-Астра». На месте погибли два пассажира. Еще один пассажир, 5-летняя девочка была госпитализирована.

8 июля на автодороге Худжанд-Душанбе на территории Варзобского района автомашина «Шевролет» под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана упала в реку Варзоб. В настоящее время ведутся поиски тела водителя иномарки.