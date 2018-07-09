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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии подписало меморандум о сотрудничестве с национальной торгово-промышленной палатой

CA-NEWS (MNG) - Правительство подписало меморандум о взаимопонимании с национальной торговой промышленной палатой (НТПП) в целях создания благоприятной правовой среды для развития диалога и партнерства между государственным и частным секторами, передает Montsame.

Документ подписали министр Монголии, управляющий делами правительства Г.Занданшатар и председатель НТПП Б.Лхагважав.

«Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы объединить наши усилия по улучшению экономики и жизненного уровня наших граждан. Правительство будет поддерживать работодателей и создателей национального богатства. Мы будем принимать бизнес-предложения по законодательству, политике и решениям, связанными с усовершенствованием деловой среды», - сказал управляющий делами правительства

председатель совета директоров и глава НТПП Б.Лхагважав подчеркнул, что «В рамках меморандума будет предоставлено правительству предложение о наших предпринимательских бизнес-идеях. Также мы планируем продолжить работу в долгосрочной перспективе в реализации и достижении основных макроэкономических целей в будущем».

Правительство работает в приоритетном порядке по защите интересов бизнесменов и инвесторов, созданию стабильной правовой и благоприятной бизнес-среды. В этих целях был создан совет по защите прав инвесторов, созданный при котором консультативный комитет начал свою работу под руководством НТПП.

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