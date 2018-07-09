РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В афганской провинции Нангархар уничтожена ключевая база ИГ

CA-NEWS (CA) - Афганские силовики при поддержке иностранных войск уничтожили главный опорный пункт боевиков террористической группировки «Исламское государство» в деревне Горгори в районе Хаска Мина в провинции Нангархар (на границе с Пакистаном), сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на вооруженные силы страны.

Афганские военные отмечают, что операция началась 11 дней назад и проводилась в сотрудничестве с иностранными военными, которые производили авиаудары по базе.

В сообщении говорится, что к настоящему моменту ликвидированы 150 боевиков ИГ, а также стало известно, что террористы планировали нападения из этого опорного пункта на столицу Кабул и другие части страны.

«У ИГ здесь были учебные центры. В этом месте, где мы стоим, они обезглавили восемь пограничников. На данный момент все еще имеется опасность, что это место может быть заминировано», - рассказал член подразделения специального назначения афганской армии Муджтаба.

Как сообщает телеканал, операция все еще продолжается. По данным полиции, несколько деревень все еще находятся под контролем ИГ. Жители района Дих Бала опасаются, что террористы вернутся, как только военные завершат операцию и покинут регион.

print
  • Президент Туркменистана с внуком посетил Татарстан, где посетил матч между Бразилией и Белгией
  • Более 60 человек погибли в Японии из-за непогоды
  • Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×