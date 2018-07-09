В афганской провинции Нангархар уничтожена ключевая база ИГ

CA-NEWS (CA) - Афганские силовики при поддержке иностранных войск уничтожили главный опорный пункт боевиков террористической группировки «Исламское государство» в деревне Горгори в районе Хаска Мина в провинции Нангархар (на границе с Пакистаном), сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на вооруженные силы страны.

Афганские военные отмечают, что операция началась 11 дней назад и проводилась в сотрудничестве с иностранными военными, которые производили авиаудары по базе.

В сообщении говорится, что к настоящему моменту ликвидированы 150 боевиков ИГ, а также стало известно, что террористы планировали нападения из этого опорного пункта на столицу Кабул и другие части страны.

«У ИГ здесь были учебные центры. В этом месте, где мы стоим, они обезглавили восемь пограничников. На данный момент все еще имеется опасность, что это место может быть заминировано», - рассказал член подразделения специального назначения афганской армии Муджтаба.

Как сообщает телеканал, операция все еще продолжается. По данным полиции, несколько деревень все еще находятся под контролем ИГ. Жители района Дих Бала опасаются, что террористы вернутся, как только военные завершат операцию и покинут регион.